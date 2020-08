La commessa di Sephora a Bari positiva al Coronavirus (Di venerdì 7 agosto 2020) Da Bari ieri è arrivata la notizia della chiusura di un negozio di via Sparano della catena Sephora: una commessa, residente a Brindisi, è risultata positiva. Mentre una donna che ha partorito ha scoperto dopo il cesareo di essere positiva (ma non il neonato). Sono due i casi che oggi scuotono la Puglia: nel primo il risultato del tampone è arrivato soltanto dopo il parto. Madre e figlio sono stati trasferiti all’ospedale Miulli di Acquaviva mentre tutte le altre pazienti e il personale medico e infermieristico sono state sottoposte al tampone. Nessuno fortunatamente è stato contagiato. Racconta Repubblica Bari: I ricoveri nel reparto però sono stati temporaneamente sospesi in attesa di ultimare le operazioni ... Leggi su nextquotidiano

