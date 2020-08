Juventus-Lione, Sarri: “Mi aspettavo di meno, grande partita. Futuro? Non penso che…” (Di sabato 8 agosto 2020) Vittoria dal sapore amaro per la Juventus che, nonostante il 2-1 contro il Lione, non ottiene il passaggio del turno.Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match valevole per gli ottavi di finale di Champions League contro la compagine guidata da Rudi Garcia. Non è bastata la buona prestazione per i bianconeri che, nonostante il successo e i due gol di CR7, non va avanti nella principale competizione europea: "Mi aspettavo meno, abbiamo fatto una grande partita. Siamo andati sotto per un rigore che poteva mandarci fuori di testa, sul 2-1 abbiamo avuto tre palle gol. In questi giorni la squadra ha dimostrato di essersi rigenerata. Se non fossi devastato moralmente per la mancata qualificazione, sarei felice ... Leggi su mediagol

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - MattiaGiovi : RT @juventusfc: #JuveOL, match report: - Fprime86 : RT @DiMarzio: #UCL | Le dichiarazioni di Sarri al termine di #JuveLione -