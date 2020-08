Juve, in Europa sei piccolina: pochezza tecnica e Ronaldo-dipendenza, ma la scelta su Dybala fa capire tante cose… (Di sabato 8 agosto 2020) Una partita attesissima, definita da molti decisiva. E la Juve ha deluso. Nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione, i bianconeri abbandonano per l’ennesima volta il sogno Champions League. Prestazione, checché ne dica Sarri, ampiamente insufficiente. Le speranze della Juve erano affidate a Cristiano Ronaldo, esperto della competizione e decisivo nei momenti che contano. E se l’anno scorso erano arrivati i 3 gol contro l’Atletico, non sono da meno le due reti messe a referto contro i francesi. Ma stavolta non bastano. Lui c’è sempre, gli altri no. I segnali recenti della Juve non erano incoraggianti. Dopo lo scudetto, conquistato comunque a fatica, sono arrivate brutte prestazioni e sconfitte in campionato. Ci si aspettava una grande reazione, una prova ... Leggi su calcioweb.eu

