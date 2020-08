Informazione online: dati Comscore certificano la crescita di Web365 (Di venerdì 7 agosto 2020) Pubblicati i dati Comscore sul traffico web del mese di giugno 2020. Tra i siti di Informazione online vola Web365 che supera Libero e Messaggero e si piazza all’ottavo posto con 18.136.000 di visitatori unici. Primaonline ha pubblicato l’atteso report sui dati Comscore -che monitora i flussi e servizi dei siti web online – relativi al … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

