Il CTS smaschera la bugia di Conte

"Non ho mai ricevuto quei verbali". Giuseppe Conte si sarebbe difeso così, davanti ai magistrati di Bergamo che indagano sulla mancata Zona Rossa ad Alzano Lombardo e Nembro le due città epicentro della pandemia di Covid-19 che in Val Seriana ha provocato migliaia di morti. Il condizionale è d'obbligo dato che la frase è stata riportata dal Corriere della Sera ma nessuno da Palazzo Chigi fino ad ora ha smentito. Così la prendiamo per vera. Il verbale del CTS sulla Zona Rossa nella bergamasca Il verbale di cui parla il premier è quello della riunione del Comitato tecnico Scientifico che il 3 marzo ha scritto nero su bianco che "propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni, al fine di limitare la diffusione dell'infezione

