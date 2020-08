Gotti-Udinese, tanto rumore per nulla. E il Genoa aspetta Italiano (Di venerdì 7 agosto 2020) Luca Gotti resta all’Udinese per un’altra stagione. A conferma che gli allarmismi (non nostri) di tre o quattro giorni fa non avevamo motivo di esistere. Avevano dato Gotti in rottura quasi definitiva con l’Udinese, invece ha firmato. Ci sono stati intoppi, ma nessuna rottura. L’Udinese aveva pensato a Semplici, unico piano B, tuttavia la priorità era Gotti e la situazione è andata a posto. Adesso aspettiamo il Genoa: servono prima l’annuncio di Faggiano, passaggio sempre fondamentale per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, poi si penserà all’allenatore. E Vincenzo Italiano resta il preferito, ma prima deve completare la stagione con lo Spezia, è impegnato nei playoff per conquistare ... Leggi su alfredopedulla

tvdellosport : ?? UFFICIALE Luca #Gotti sarà l’allenatore dell’#Udinese anche per la prossima stagione. Contratto fino al 30 giu… - Udinese_1896 : ??Avanti insieme?? ?? Buon lavoro Mister! #ForzaUdinese #AlèUdin #MisterGotti #Gotti #2021 - MCriscitiello : Ufficiale: Udinese-Gotti @tvdellosport #sportitaliamercato - ParmaLiveTweet : Serie A, altra conferma in panchina: Gotti prolunga con l'Udinese - EuropaCalcio : #Udinese, #Gotti ancora in panchina la prossima stagione - #EuropaCalcio -