Formula 1, Racing Point sanzionata: accolto ricorso Renault (Di venerdì 7 agosto 2020) La FIA ha sanzionato la Racing Point, il team di Formula 1 reo di aver sviluppato una monoposto quasi uguale alla Mercedes dell’anno scorso. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), organizzatrice del Mondiale di Formula 1, ha inflitto alla squadra Racing Point una penalità di 15 punti in classifica e una multa di 400 mila euro. Era una decisione molto attesa, dopo le numerose proteste da parte dei team di Formula 1 contro la squadra britannica. L’accusa rivolta alla ex Force India è di aver sviluppato una macchina, la RP20, troppo simile alla Mercedes del 2019 campione del mondo. La FIA ha tecnicamente accolto un ricorso della squadra Renault, che aveva ... Leggi su bloglive

C'è il verdetto sul caso Racing Point. I commissari hanno deciso per una penalizzazione di 15 punti nella classifica costruttori e piloti e una multa di 400mila euro. Accolto quindi parzialmente il ...Nico Hulkenberg ci sarà. Le prove libere del Gp 70°Anniversario si aprono con una bella notizia per il tedesco che si spera questa volta domenica correrà per davvero in Racing Point, lasciandosi alle ...