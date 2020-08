F1 Gp 70° Anniversario, Norris: “Mi ispiro ad Hamilton, per me lui è un idolo” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Hamilton per me è un idolo perché è un uomo al quale mi sono ispirato e per il quale porto tanto rispetto per tanti motivi: per il modo in cui cerca di essere un leader in pista e fuori pista e per le qualità da pilota”. Lo ha rivelato Lando Norris, giovane pilota britannico della McLaren, durante lo speciale ‘Lando Land’ in onda su Sky Sport F1. “Non ho l’ambizione di vincere i campionati del mondo che ha vinto perché non sempre è possibile avere macchine come quelle che ha avuto lui – ha spiegato Norris -. In gran parte delle occasioni ha sempre gareggiato da solo o con due avversari al massimo”. “Lo rispetto e cerco di imparare da lui perché è uno dei migliori piloti di sempre, ci sono tante cose che posso imparare da lui ... Leggi su sportface

