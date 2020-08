‘Eternità’, al Teatro Romano in scena una lunga notte di San Lorenzo (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 10 Agosto 2020, in occasione della notte delle stelle cadenti, apertura serale straordinaria al Teatro Romano di Benevento dove si svolgerà la manifestazione “Eternità. L’infinita estensione del tempo che non ha avuto inizio e non avrà termine’’ con performance di musica, danza e poesia che si svilupperanno in tre momenti: al tramonto (ore 19,30), sera (ore 21,30) e all’alba (ore 6,30). Le musiche saranno eseguite da Giuseppe Granatello – pianoforte, Lorenza Maio – violino, le coreografie sono a cura di Gisella Marucci, Ilaria Mandato, Sara Scuderi con la collaborazione di Linda Ocone, con la direzione artistica di Carmen Castiello della Compagnia del Balletto di Benevento, letture di Alba Parrella. L’iniziativa è ... Leggi su anteprima24

TerraDiPalma : RT @Polonapoli: Eternità - tre appuntamenti di musica e danze - Teatro romano di Benevento, Lunedì 10 Agosto 2020 ore 19.30, 21.30 e 6.30 h… - Polonapoli : Eternità - tre appuntamenti di musica e danze - Teatro romano di Benevento, Lunedì 10 Agosto 2020 ore 19.30, 21.30… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Eternità’ Teatro 1950: Eugenio Montale, la frontiera, il premio a San Marino... Pangea.news