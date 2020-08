Emma Marrone, un segreto preoccupa i fan e fa paura (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo . La cantante Emma Marrone in questo momento della sua vita è alle prese con vari impegni lavorativi e nasconde un segreto ai suoi fan. Ecco di che si tratta. Un’estate molto intensa questa del 2020 per la cantante salentina Emma Marrone, che sta lavorando a diversi progetti e nasconde un segreto a tutti i suoi … Leggi su youmovies

VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: TVB ed ora andiamo @MarroneEmma ????????Emma Marrone e ti Amo . . . Il prossimo che ci da fastidio dura ancora di meno. Cit… - GuitarDaniele : TVB ed ora andiamo @MarroneEmma ????????Emma Marrone e ti Amo . . . Il prossimo che ci da fastidio dura ancora di meno… - giabi_ : RT @mainchesenso__: regaz tranquilli sta andando da Emma Marrone per registrare la nuova canzone insieme tutto apposto @Najwa_Nimri #najwa… - mainchesenso__ : regaz tranquilli sta andando da Emma Marrone per registrare la nuova canzone insieme tutto apposto @Najwa_Nimri… -