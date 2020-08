“Diablo vive”, manifesti a Roma per Fabrizio Piscitelli a un anno dalla morte (Di venerdì 7 agosto 2020) A un anno dalla morte di Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik’, Roma è stata tappezzata di manifesti in suo onore da parte di amici e ultras della Lazio. Raffigurano l’immagine del fumetto ‘Diabolik’ accompagnato dalla scritta Diablo vive e dalla data 7/8/19 – 7/8/2020. Fuori dalla sede degli Irriducibili, in via Amulio, è stato ridisegnato un murales per ricordarlo (dopo la cancellazione pretesa e ottenuta dal Comune). L’ex capo ultrà della Curva Nord venne freddato su una panchina del parco degli Acquedotti da un finto runner con un colpo di pistola alla nuca. Gli investigatori ancora non sono riusciti a trovare né mandanti né ... Leggi su italiasera

