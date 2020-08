Coronavirus, Piemonte: regole più severe per chi arriva dall’estero (Di venerdì 7 agosto 2020) La regione Piemonte ha deciso di introdurre delle regole più severe nei confronti di chiunque si sia allontanato dal territorio negli ultimi giorni. La Regione Piemonte ha disposto le nuove indicazioni operative per tutti coloro che rientrano dall’estero. Una misura resa necessaria dall’aumento dei contagi da Coronavirus degli ultimi giorni. Dalla giornata di oggi, chiunque … L'articolo Coronavirus, Piemonte: regole più severe per chi arriva dall’estero proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

