Champions League: Juventus-Lione stasera in diretta su Canale 5 e su Sky (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo cinque mesi di stop a causa della pandemia da coronavirus, torna oggi, venerdì 7 agosto 2020, la Champions League. E con essa torna in campo la Juventus di Maurizio Sarri, che affronterà il Lione nel ritorno degli ottavi di finale. La partita, con calcio di inizio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su Canale 5 (all'andata i francesi si imposero per 1-0). In programma anche un'altra sfida, quella tra Manchester City e Real Madrid, visibile solo agli abbonati della pay tv.Se la Juventus dovesse riuscire a ribaltare il risultato e a qualificarsi, nei quarti di finale sfiderà proprio la vincente tra City e Real. pubblicato su TVBlog.it 07 agosto 2020 08:36. Leggi su blogo

