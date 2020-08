Calciomercato Fiorentina, Torreira in pole per i viola (Di venerdì 7 agosto 2020) : Arteta ha accantonato l’uruguiano, ma c’è anche l’Atletico Madrid Lucas Torreira può essere uno degli obiettivi della Fiorentina. L’ex Sampdoria – come si legge su La Gazzetta dello Sport -, piace ai viola e non rientra più nei piani dell’Arsenal. Mikel Arteta, nuovo manager dei gunners, non ha dato più fiducia al giocatore uruguagio escludendolo dai piani. La viola ha deciso di provarci, ma sul centrocampista c’è anche l’Atletico Madrid. Al momento la squadra di Iachini, stando alla rosea, è in pole. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

