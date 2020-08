Buffon: “Pensavamo di poter fare l’impresa. Lo scudetto non era l’unico obiettivo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con il Lione, che ha determinato l’eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions League: “L’abbiamo preparata per non concedere vantaggi che si quantificassero in gol. Dopo 12′ il programma è saltato, poi siamo stati bravi a non andare in maniera scriteriata all’arrembaggio, proponendo qualcosa. Abbiamo creato opportunità per far gol, sul 2-1 ci credevamo, pensavamo di poter fare l’impresa”. Sul suo ruolo alla Juventus:“Al di là del ruolo in campo, ho esperienza per capire che adesso qualche ragazzo è talmente abbattuto e deluso che magari non avrebbe le parole giuste e spunti da dare. Io qualche spunto provo a darlo, il mio ruolo è anche questo. Quando parti in ... Leggi su alfredopedulla

