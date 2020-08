Boban: “Rifarei tutto. Ibra? Avevo chiesto a febbraio di rinnovare il suo contratto” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport intervista il dirigente rossonero Boban. “Mi sono divertito tanto soprattutto a vedere il Milan, che è stato super. Rifarei tutto, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Ora tutti vedono che le nostre scelte, tra mille complessità, non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan c’è“. Su Maldini. “Maldini dovrebbe avere un ruolo centrale per mille motivi, ma sopratutto per la competenza dimostrata. Ci siamo divertiti troppo poco tempo insieme, ma c’est la vie…”. Su Pioli: “Pioli è un’ottima persona e un ottimo allenatore, ci siamo sentiti dopo la ... Leggi su ilnapolista

