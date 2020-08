Beirut si rivolta contro il 'regime'. Ma Nasrallah avverte: 'Nessuno provi ad accusare Hezbollah' (Di venerdì 7 agosto 2020) La rabbia esplode nella notte. Ed è una rabbia permeata di dolore ma lucida, razionale, determinata. E' la rabbia di un popolo esausto, stordito ma non arreso, che esige verità e giustizia per le ... Leggi su globalist

La rabbia esplode nella notte. Ed è una rabbia permeata di dolore ma lucida, razionale, determinata. E’ la rabbia di un popolo esausto, stordito ma non arreso, che esige verità e giustizia per le vitt ...Sono tutte bugie e menzogne", così il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, in un discorso in diretta sul canale tv al Manar rivolto alla nazione, smentisce con forza che l'esplosione di martedì scors ...