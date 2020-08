Basket, morto per un infarto Micheal Ojo: il 27enne nigeriano si stava allenando con la Stella Rossa di Belgrado (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto per un infarto Michael Ojo, giocatore di Basket statunitense di origine nigeriana in forza alla Stella Rossa di Belgrado. Il giocatore, nato il 5 gennaio del 1993 a Lagos, in Nigeria, è collassato mentre si stava allenando con la sua squadra. Trasportato in ospedale, i tentativi di salvarlo sono risultati vani. “La morte improvvisa e scioccante ha profondamente scosso tutti nel club”, si legge in una nota della società. Secondo i media locali, Ojo era risultato positivo al coronavirus, ma si era ripreso. Il campione di 2,16 m era alla Stella Rossa dal 2018 ed era uno degli idoli dei tifosi, nonostante la società lo avesse rilasciato alla fine di questa stagione e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

