Al via unico weekend da bollino nero dell'estate. Quattro italiani su 10 in partenza (Di venerdì 7 agosto 2020) Studio Coldiretti-Ixè alla vigilia del fine settimana in cui si sposterà il maggior numero di connazionali, 21,1 milioni dei quali si muoveranno nel mese. "La pandemia ha accentuato la tendenza di concentrare le vacanze in agosto". Il calo è solo dell'11 per cento rispetto al... Leggi su repubblica

Al via l'unico weekend da bollino nero per il traffico intenso dell'estate 2020 con più di 4 italiani su 10 che quest'anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. E' quanto emerge dall'i ...

Fase 3, bollino nero con 4 italiani su 10 in vacanza

