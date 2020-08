A Placido Domingo il premio alla carriera Austrian Music Theatre (Di venerdì 7 agosto 2020) Placido Domingo ha ricevuto il premio speciale alla carriera del più prestigioso premio austriaco per le arti Musicali e teatrali, l'Austrian Music Theatre Prize, in una cerimonia che si è svolta ieri sera all aeroporto di Salisburgo. A consegnarglielo un commosso Karl-Michael Ebner, fondatore del premio, il quale ha ricordato come nel 1982 a soli 9 anni si esibì con i Wiener Sangerknaben con Domingo solista e da allora è stato un suo grande fan.Il Maestro Domingo, anch'egli visibilmente commosso alla sua prima uscita pubblica dopo aver sconfitto il Covid-19 e accompagnato dai figli Alvaro e Placido jr, ... Leggi su ilfogliettone

