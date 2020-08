Xbox Series X e Xbox Live: dopo la risposta di Microsoft ai recenti rumor, disponibile una settimana di multiplayer gratis (Di giovedì 6 agosto 2020) Nonostante le parole di Microsoft sul futuro del multiplayer di Xbox Live che secondo alcuni rumor sarà gratuito una volta arrivata sul mercato Xbox Series X, la società ora ha annunciato una settimana gratuita di multiplayer. Il weekend gratuito inizia oggi giovedì 6 agosto, terminerà lunedì 10 agosto e consentirà ai giocatori di utilizzare le funzionalità online senza un abbonamento Xbox Live Gold.Inoltre, Monster Hunter World, ARK: Survival Evolved, Gears 5, Elder Scrolls Online, Subnautica e Naruto to Boruto: Shinobi Striker saranno disponibili gratuitamente senza abbonamento a Game Pass. Il fine ... Leggi su eurogamer

