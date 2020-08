Street Fighter V sta per accogliere Dan, Rose, Oro e non solo entro la fine del 2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) In occasione della presentazione diretta sul web di oggi "Street Fighter V Summer Update", Capcom ha rivelato nuovi dettagli sui personaggi, i livelli e altri contenuti in arrivo con la quinta e ultima stagione di Street Fighter V: Champion Edition. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Annunciati dal team di sviluppo di Street Fighter V, Dan, Rose, Oro, Akira e un personaggio ancora da svelare si aggiungeranno alla lista dei lottatori. Questi nuovi personaggi appena confermati sono attualmente in produzione, quindi ulteriori dettagli e immagini e filmati di gioco in corso saranno condivisi nei mesi a venire, man mano che essi prenderanno forma.Di seguito trovate ulteriori informazioni sui personaggi della Stagione V e sugli altri nuovi contenuti in arrivo su ... Leggi su eurogamer

