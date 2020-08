Siviglia Roma 2-0 LIVE: traversa di Banega su punizione (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla MSV-Arena di Duisburg, gli ottavi di finale di Europa League 2019/20 tra Siviglia e Roma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla MSV-Arena di Duisburg, Siviglia e Roma si affrontano nel match valido per la gara secca degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Siviglia Roma 2-0 MOVIOLA 90′ traversa di Banega – L’argentino colpisce la traversa con una pennellata su calcio di punizione 73′ Annullato un gol a Koundé – Ocampos mette un cross tagliato sul secondo palo che il difensore del Siviglia devia in porta ma il guardalinee alza la bandierina per la posizione irregolare di ... Leggi su calcionews24

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - tancredipalmeri : Nel frattempo qualcuno, forse un tifoso romanista arrabbiato per le sue scelte arbitrali in Siviglia-Roma, ha inser… - Gazzetta_it : #Suso ritrova l’Italia: “Ma questo è il trofeo del #Siviglia” - AlessandroPerl6 : Il Siviglia ha strameritato di passare il turno.. Batte nettamente una Roma con la testa in vacanza... Senza vogli… - VaiCorTANGO : RT @SkySport: Siviglia-Roma, Mkhitaryan: 'Possiamo vincere l’Europa League' -