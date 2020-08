Serie B, Trapani la salvezza passa dal Coni. Pescara e Cosenza in ansia (Di giovedì 6 agosto 2020) Grande attesa a Trapani per la sentenza, che arriverà nel tardo pomeriggio, del Collegio di Garanzia del Coni che discuterà il ricorso dei granata contro la penalizzazione di due punti per il ritardato pagamento degli stipendi di febbraio. Se il ricorso è bocciato, conferma del playout tra Pescara e Perugia. Se viene restituito un punto, retrocede il Pescara, playout Perugia-Trapani. Se sono restituiti due punti, il Trapani è salvo, retrocede il Pescara mentre Perugia e Cosenza si giocano la salvezza nel playout. La squadra di Fabio Petroni sarà difesa dall’avvocato Chiacchio. "Siamo moderatamente ottimisti. Abbiamo grande rispetto e stima del Collegio di Garanzia del Coni -ha ... Leggi su itasportpress

