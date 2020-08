Sergio Zavoli, Pippo Baudo: «Ricordo quelle belle cene a Monte Porzio con lui e Fellini…» (Di giovedì 6 agosto 2020) «Zavoli non è stato solo un grande giornalista, è stato anche un grande presidente della Rai, molto democratico nell’accezione più bella del termine. Sapeva ascoltare ed era un piacere ascoltarlo». Così Pippo Baudo ha ricordato con l’Adnkronos il maestro della tv Sergio Zavoli, noto per programmi famosi come “La Notte della Repubblica”, con cui il conduttore ha avuto modo di interfacciarsi con lui spesso negli anni Ottanta quando il giornalista presiedeva la Rai. leggi anche l’articolo —> Sergio Zavoli è morto, addio al maestro del giornalismo televisivo: aveva 96 anni Sergio Zavoli, Pippo Baudo: ... Leggi su urbanpost

Davide : Pochi minuti da un documentario di Sergio Zavoli del 1968, che racconta della rivoluzione psichiatrica di Franco Ba… - matteorenzi : Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - Raiofficialnews : 'Sergio #Zavoli è stato un intellettuale al servizio del Paese formatosi e cresciuto in #Rai, autenticamente intesa… - ciccioradio : RT @matteorenzi: Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - CIAfra73 : #AscoltiTV 5 agosto 2020 · Dati #Auditel del mercoledì: Lo speciale su Sergio Zavoli, Come Sorelle, il crossover ... -