Scuola, Azzolina firma ordinanza aumento organico (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – La Scuola scalda i motori in vista della ripartenza ormai prossima a settembre. Oltre 50mila posti in più fra docenti e ATA, con una priorità per la Scuola dell’infanzia e la primaria. Lo prevede l’ordinanza firmata dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha incontrato i rappresentanti delle Regioni sulla ripresa e, in particolare, sul tema dell’organico aggiuntivo da dare alle scuole. Presente alla riunione anche la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per gli aspetti relativi al trasporto scolastico. “Grazie a questo incremento di organico potremo finalmente cominciare a superare quelle norme, nate in epoca di tagli feroci alla Scuola, che hanno ... Leggi su quifinanza

