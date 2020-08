Ritirato lo studio italiano che collegava la bellezza fisica all’endometriosi (Di giovedì 6 agosto 2020) (foto: Jayk7 via Getty Images)Una ricerca del 2013 che lega l’endometriosi alla bellezza fisica è stata oggi ritirata dalla rivista su cui era pubblicata. Le donne con un particolare tipo di endometriosi sono fisicamente più attraenti delle altre: questa la conclusione, piuttosto sconcertante, dello studio clinico in questione, ampiamente criticato e definito “disgustoso” e “atroce” dalla co-fondatrice della no-profit EndoActive di pazienti con endometriosi. L’articolo, intitolato Attractiveness of women with rectovaginal endometriosis: a case-control study, è stato condotto nel 2012 e pubblicato nel 2013 sulla rivista Fertility and Sterility. Oggi i sei autori italiani ritirano l’articolo scusandosi del malcontento che ha generato. Ecco com’è ... Leggi su wired

93427ad0e1494f6 : Uno studio finanziato dall'università statale di Milano è stato ritirato dopo le numerose accuse di sessismo - Francesco_Testi : @BarbaraRaval @celadon61 @G23Mld Chissà quante persone sono state curate con HCQ. Per saperlo basterebbero i dati,… - Onliga1 : @DuccioArmenise @Federic27139065 @byoblu @emmevilla vaccino che ancora non c'è e che denota che è stata decisa a pr… - mludodc : RT @RRobitt2011: @saldi_di @mignoloeprof @ZioKlint Vieppiù dopo lo studio sull'idrossiclor ritirato dal Lancet, Lascienza™? la mia fiducia… - lorenzhaus : RT @RRobitt2011: @saldi_di @mignoloeprof @ZioKlint Vieppiù dopo lo studio sull'idrossiclor ritirato dal Lancet, Lascienza™? la mia fiducia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritirato studio Coronavirus, è emergenza anche per la ricerca Galileo Ritirato lo studio italiano che collegava la bellezza fisica all'endometriosi

L’endometriosi è una malattia invalidante che si manifesta con la presenza di endometrio, la mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero. In Italia ne soffr ...

Stabilito il prezzo dell’uva per la vendemmia 2020

4 franchi al kg per le uve Doc e 2 franchi al kg per le uve in esubero, destinate a progetti alternativi. Questi i prezzi stabiliti oggi dalla Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) e ...

L’endometriosi è una malattia invalidante che si manifesta con la presenza di endometrio, la mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero. In Italia ne soffr ...4 franchi al kg per le uve Doc e 2 franchi al kg per le uve in esubero, destinate a progetti alternativi. Questi i prezzi stabiliti oggi dalla Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) e ...