Puglia, Fitto avanti di cinque punti Emiliano indietro ma non spacciato (Di venerdì 7 agosto 2020) Michele Emiliano, governatore uscente della Puglia, parte svantaggiato nel sondaggio Dire-Tecne' che per le regionali del 20 e 21 settembre vede il candidato di centrosinistra indietro rispetto a Raffaele Fitto, espressione del centrodestra. Percentuali comunque vicine per i due contendenti, con Fitto dato tra il 40 ed il 44% ed Emiliano che insegue con il 35-39%. cinque... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

