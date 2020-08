Paola Turci protagonista del gossip dell’estate: l’ex professoressa di ‘Amici’ paparazzata in barca con un volto super noto! (Foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra i tanti gossip dell’estate e tra i vari protagonisti, ha fatto parlare di sé anche l’ex professoressa di Amici 17, Paola Turci. La cantante romana, dopo l’esperienza come insegnante al talent show di Maria De Filippi è definitivamente uscita dal mondo del piccolo schermo, ma nel frattempo sembra aver fatto breccia nel cuore di un volto noto al mondo dello showbitz. La 55enne, è stata beccata dal settimanale Oggi in dolce compagnia di Francesca Pascale, l’ ex compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La relazione tra la Pascale e l’ex premier era agli sgoccioli già dal mese di marzo. Un comunicato ufficiale aveva ribadito che tra i due continuava a sussistere un rapporto di affetto e amicizia nonostante ... Leggi su isaechia

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - mante : Repubblica ha la foto di Francesca Pascale e Paola Turci che si baciano sullo yacht. - xniallsxlaugh : RT @yleniaindenial: Francesca Pascale che lascia Berlusc0n1, si prende la buonuscita e si gode la vita su uno yatch con Paola Turci ci inse… - tittyg13 : Premesso che ognuno è libero di fare ciò che desidera nella vita purché nel rispetto di se stesso&del prossimo la p… -