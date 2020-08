Occhi e sole, come comportarsi e come proteggersi (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Occhio umano? È una macchina meravigliosa. Ma bisogna saperlo proteggere dal sole. Ha un sistema di lenti focalizzanti che porta sulla retina una quantità di luce, e con essa di radiazioni, da 10 a 100 volte superiore rispetto a quella della pelle. A rischio sono soprattutto i bambini, il cui cristallino – la lente interna all’Occhio che si offusca in caso di cataratta – ha una capacità filtrante inferiore rispetto all’adulto. Non va molto meglio agli anziani, che sono invece esposti al sommarsi di anni di danni legati all’esposizione alla luce. Anche la cataratta e le maculopatie, vere e proprie lesioni alla retina che interessano soprattutto la terza età, possono essere favorite dall’esposizione protratta ai raggi solari. Il rischio di incorrere in problemi ... Leggi su dilei

Milkypop_06 : RT @MGiannetti92: Tu non ti stanchi mai, tu non ti fermi mai con gli occhi neri e quelle labbra disegnate... E come un girasole giro intorn… - la_lallina36 : Infatti penso di temere di più una persona perfetta agli occhi di tutti , buona, gentile, ma che sotto nasconde una… - edvilcms : RT @maevcms: se chiudo gli occhi è solo per vederti in questo film ci sei tu, i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù, ho… - ohhmadre : @psicolabilina Io amo gli occhi marroni quando andate al sole prendono un colore bellissimo mi sembra miele aiuto a… - srfqbb : @annareaaaa io sono al mare, con 18 di sottofondo. ho iniziato a leggere, poi a piangere quindi ho messo gli occhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhi sole Come proteggere gli occhi in estate Paginemediche Occhi e sole, come comportarsi e come proteggersi

Per tutti questi motivi, proteggersi è un dovere. L’esposizione al sole senza protezione per gli occhi può dare problemi acuti, come ad esempio arrossamenti, bruciori e sensazioni di avere un ...

Blog: Chi mi ama mi segua: Zeman, l'uomo venuto dall'Est

Cumpà, dove l’ho sentita questa frase? Molti di voi se lo staranno giustamente domandando. Magari spremendo, dopo le fatiche di quest’inverno a causa del Covid-19, quel poco che resta delle povere men ...

Per tutti questi motivi, proteggersi è un dovere. L’esposizione al sole senza protezione per gli occhi può dare problemi acuti, come ad esempio arrossamenti, bruciori e sensazioni di avere un ...Cumpà, dove l’ho sentita questa frase? Molti di voi se lo staranno giustamente domandando. Magari spremendo, dopo le fatiche di quest’inverno a causa del Covid-19, quel poco che resta delle povere men ...