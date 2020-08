Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman: aveva raccontato gli abusi subiti in un documentario Netflix (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel documentario Netflix “Audrie e Daisy” aveva raccontato la sua storia, quella di una vittima di abusi sessuali a 14 anni. Poi, Daisy Coleman era diventata attivista e fondatrice di una associazione proprio per difendere i ragazzi dalla violenza. Nello straziante documentario, le due ragazze raccontano non solo la violenza subita ma anche il giudizio al quale le ha sottoposte la loro città. Daisy si è suicidata a soli 23 anni, 9 anni dopo i fatti. Audrie è Morta poco dopo la violenza subita. “Era la mia migliore amica e una figlia fantastica. Non si è mai ripresa da quello che quei ragazzi ... Leggi su ilfattoquotidiano

