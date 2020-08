Lutto nella musica e nel cinema. Addio ad un artista immenso, le sue opere dei veri e propri capolavori (Di giovedì 6 agosto 2020) Un gravissimo Lutto ha colpito il mondo della tv e della musica. Il grande musicista, compositore e arrangiatore Billy Goldenberg è deceduto a New York. La sua morte risale allo scorso 3 agosto, ma è giunta soltanto ora la notizia. Aveva 84 anni e durante la sua prestigiosa carriera professionale ha lavorato insieme a giganti come Elvis Presley, Barbra Streisand e Diana Ross. Inoltre, sono sue le firme di popolarissime colonne sonore che hanno fatto la storia di molte serie. In particolare, ha composto la musica di serie andate in onda negli anni Settanta. A comunicare la dipartita dell’uomo è stato Gary Gerani, il quale ha contattato ‘Hollywood Reporter’ per fornire la triste news. Gerani, sceneggiatore, era un grande amico di Billy e stava girando proprio un documentario sulla ... Leggi su caffeinamagazine

euronewsit : Oltre 300mila persone hanno perso casa. Dopo il lutto e lo shock, inizia a rimontare la rabbia popolare. 'Si tratta… - MarinoBruschini : RT @euronewsit: Oltre 300mila persone hanno perso casa. Dopo il lutto e lo shock, inizia a rimontare la rabbia popolare. 'Si tratta di negl… - MarioRo22315926 : RT @euronewsit: Oltre 300mila persone hanno perso casa. Dopo il lutto e lo shock, inizia a rimontare la rabbia popolare. 'Si tratta di negl… - vicky68_ : RT @euronewsit: Oltre 300mila persone hanno perso casa. Dopo il lutto e lo shock, inizia a rimontare la rabbia popolare. 'Si tratta di negl… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto nella famiglia passionista: è morto Padre Lorenzo Vetrella Dea Notizie Vinovo: domattina a La Loggia i funerali di Emy, la donna uccisa dall'ex compagno

Lutto cittadino, domattina a La Loggia, in occasione dei funerali di Emanuela Urso, la donna uccisa venerdì scorso dall'ex compagno sul pianerottolo della sua abitazione di via Tetti Rosa, a Vinovo. L ...

Morte Marco Malapelle, si è spento a 30 anni o'gemello: lutto anche per Un Posto al Sole

Si susseguono i messaggi di cordoglio per la morte di Marco Malapelle, conosciuto da tutti come O'gemello. Il 30enne, stroncato in poco tempo da un male incurabile, era molto conosciuto nel rione Sani ...

Lutto cittadino, domattina a La Loggia, in occasione dei funerali di Emanuela Urso, la donna uccisa venerdì scorso dall'ex compagno sul pianerottolo della sua abitazione di via Tetti Rosa, a Vinovo. L ...Si susseguono i messaggi di cordoglio per la morte di Marco Malapelle, conosciuto da tutti come O'gemello. Il 30enne, stroncato in poco tempo da un male incurabile, era molto conosciuto nel rione Sani ...