L’accorato appello del vescovo libanese: "Serviva una strage per svegliare una politica sorda e clientelare?" (Di giovedì 6 agosto 2020) (A cura di padre Mounir Khairallah, vescovo di Batroun, Libano) Padre Mounir Khairallah è il vescovo di Batroun, nel nord del Libano. È uno dei più ascoltati consiglieri del patriarca maronita cardinal Béchara Raï, soprattutto per quanto riguarda i rapporti diplomatici. È inoltre un grande amico dell’Università Cattolica che, nei suoi viaggi internazionali, viene a salutare annualmente, incontrando il rettore, l’assistente ecclesiastico generale e molti docenti. Molto intenso il suo legame con la chiesa ambrosiana e con l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Periodicamente scrive ai suoi amici sparsi nel mondo delle lettere sulla situazione del suo Paese. Pubblichiamo di seguito una parte di quella che ci ha inviato mercoledì 5 agosto dopo ... Leggi su huffingtonpost

