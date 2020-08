Kristin Carrer, palleggi in spiaggia e messaggio ai followers (Di giovedì 6 agosto 2020) Lei è Kristin Carrer ed è una calciatrice della Juventus femminile. La bella atleta dà spettacolo in spiaggia e manda un messaggio ai suoi fan: "Non aspettare la felicità. Creala". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Kristin Carrer, palleggi in spiaggia e messaggio ai followers - -

Ultime Notizie dalla rete : Kristin Carrer Palleggi e balletto, che brava la stellina della Juve! La Gazzetta dello Sport