Giulia De Lellis scappa via | Andrea Damante rompe il silenzio sulla crisi (Di giovedì 6 agosto 2020) La coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata travolta nuovamente dal gossip italiano che da qualche giorno ha accesso i riflettori su una presunta crisi, e i giorni annunciano la presunta fine della relazione per la coppia di Uomini e Donne… Nel corso delle ultime settimane, infatti, sono stati molti magazine … L'articolo Giulia De Lellis scappa via Andrea Damante rompe il silenzio sulla crisi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Giulia de Lellis conferma la crisi con Damante: cosa succede fra i due? - #Giulia #Lellis #conferma #crisi - karanibiro : Giulia De Lellis e Andrea Damante la coppia più brutta che io abbia mai visto - QuotidianPost : Giulia de Lellis conferma la crisi con Damante: cosa succede fra i due? - davideinno85 : RT @ilgiornale: Dopo giorni di rumors Giulia De Lellis parla della presunta crisi con Andrea Damante. Parole che confermano un momento non… - BoccaliL : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Alfonso Signorini si infuria con Giulia De Lellis -