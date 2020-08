Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante: «Siamo tristi, meglio non parlarne» (Di giovedì 6 agosto 2020) «È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita», fa sapere Giulia De Lellis, confermando così le voci di crisi, o almeno di un allontanamento da Andrea Damante. Crisi che lui qualche giorno fa aveva liquidato con poche parole: «Sono solo cavolate». Ma ora l’influencer 24enne aggiunge: «Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci». Leggi su vanityfair

infoitcultura : Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante: “Siamo tristi, non vogliamo parlarne” - zazoomblog : Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla crisi con Damante: ““Vogliamo prima capirci” - #Giulia #Lellis #rompe… - Notiziedi_it : Giulia De Lellis condivide una canzone di Ultimo. Il gesto allarma i fan - fanpage : Una nuova crisi per una delle coppie più chiacchierate del gossip - zazoomblog : Giulia De Lellis rompe il silenzio sui problemi con Andrea Damante e rivela cosa sta accadendo - #Giulia #Lellis… -