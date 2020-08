‘Gf Vip 5’, Patrizia De Blanck ufficializza la sua partecipazione al reality e rivela il (clamoroso) nome di un altro concorrente! (Video) (Di giovedì 6 agosto 2020) Debutterà il 14 settembre in prima serata, la quinta edizione Vip del Grande Fratello, con la conduzione per il secondo anno consecutivo di Alfonso Signorini. Dopo le varie indiscrezioni sui nomi dei concorrenti che vedremo nella Casa più spiata d’Italia, pronti ad accompagnarci con le loro dinamiche in questa nuova avventura, nelle ultime ore è stata proprio Patrizia De Blanck a ufficializzare la sua presenza nel reality, unitamente a quella di altri personaggi ben noti, ossia Elisabetta Gregoraci, ormai già certa, Flavia Vento e… dulcis in fundo, l’attore Gabriel Garko. Questo è quanto ci ha segnalato una nostra lettrice: Ciao ragazze, ho appena seguito un’intervista live fatta a Patrizia De Blanck in cui parla del Gf Vip. ... Leggi su isaechia

