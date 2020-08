Formula 1, quarantena finita per Sergio Perez: il messicano potrebbe scendere in pista a Silverstone (Di giovedì 6 agosto 2020) Sergio Perez potrebbe clamorosamente tornare in pista già nella giornata di domani, dopo aver terminato oggi il periodo di quarantena successivo alla positività al Covid-19 riscontrata una settimana fa. Bryn Lennon/Getty ImagesIl Public Health England ha confermato la fine dell’isolamento del messicano che adesso si sottoporrà a tampone e, nel caso in cui risultasse negativo, potrà tornare al volante della sua Racing Point. Hulkenberg comunque resta in pre-allarme, qualora la forma fisica di Perez non dovesse permettergli di gareggiare. Intanto il tedesco ha parlato in conferenza stampa, esprimendo il proprio punto di vista: “sarebbe deludente essere tornato senza partecipare a una gara, sono tornato in macchina e ne ho ... Leggi su sportfair

