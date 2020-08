Europa League 2019/2020, quarti di finale: le squadre qualificate (Di giovedì 6 agosto 2020) Le squadre qualificate ai quarti di finale di Europa League 2019/2020. Tutto pronto per il prossimo turno della competizione continentale e Sportface.it continuerà a tenervi compagnia nell’arco del percorso europeo con gli aggiornamenti in tempo reale, gli approfondimenti, le pagelle, le parole dei protagonisti e le moviole dei match. Quali saranno le squadre qualificate? Scopriamolo insieme. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DEI quarti DI finale IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEI quarti DI finale Le squadre qualificate COPENAGHENSHAKHTAR MANCHESTER UNITED INTER Leggi su sportface

OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - Eurosport_IT : 8 gol in 8 gare consecutive in Europa League tra Everton e Inter, Romelu #Lukaku ha eguagliato il record di Alan Sh… - capuanogio : Se bisogna giudicare dal catenaccio di #Marotta e dal rifiuto ostinato a qualsiasi apertura anche solo di forma, il… - Mediagol : #EuropaLeague, Siviglia-#Roma: Fonseca sceglie Zaniolo, Lopetegui rinuncia a una pedina importante - forzaroma : #Mkhitaryan: “Vogliamo l’Europa League per i tifosi e per entrare in Champions” #ASRoma #SevillaRoma -