Coronavirus, l’allarme di De Luca: “Non si è indebolito, forte aggressività verso i giovani” (Di giovedì 6 agosto 2020) Con le sue misure decise contro il Coronavirus e le dirette Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca è diventato un vero e proprio idolo del web, con il governatore che invita la popolazione a non abbassare la guardia. Durante l’incontro con l’ordine dei medici, De Luca ha sentenziato: “È una stupidaggine che … L'articolo Coronavirus, l’allarme di De Luca: “Non si è indebolito, forte aggressività verso i giovani” Leggi su dailynews24

sole24ore : L’allarme degli scienziati:?negli Usa il coronavirus peggiorerà. Ecco perché - fanpage : L'allarme dell’Organizzazione mondiale della Sanità. - Codacons : RT @ONDANEWSweb: 'No al fumo nei luoghi pubblici per limitare la diffusione del Coronavirus'. L'allarme del Codacons - - MichelaRoi : RT @Miti_Vigliero: Luglio è stato il mese peggiore dall’inizio della pandemia. California, Texas e Florida hanno superato New York. Ora si… - peppiniellopz : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Positivi al coronavirus due romeni appena rientrati: si riaccende l'allarme -

