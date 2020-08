Coronavirus in Toscana: nessun decesso, oggi 6 agosto. Ma risalgono i contagi: 17 (Di giovedì 6 agosto 2020) nessun decesso per Coronavirus in Toscana, fortunatamente, anche oggi 6 agosto. Ma risalgono pericolosamente i contagi: addirittura 17 (5 identificati in corso di tracciamento e 12 da attività di screening). Arrivano così a 10.547 i casi di positività da inizio pandemia Leggi su firenzepost

