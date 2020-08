Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano Milik: il Napoli detta le condizioni, l’attaccante polacco… (Di giovedì 6 agosto 2020) Arkadiusz Milik sempre più lontano da Napoli: per l'attaccante polacco si è fatta avanti in modo concreto la Juventus.I bianconeri continuano a muoversi per rinforzare il reparto offensivo e stanno pensando al centravanti polacco degli azzurri, il preferito del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe ben disposto a procedere verso la trattativa con uno scambio che porterebbe Federico Bernardeschi in Campania. A rallentare l'operazione sarebbe proprio l’attaccante bianconero che vorrebbe continuare il suo percorso con la Juventus.Juventus Campione d’Italia, Bernardeschi: “Raggiunto un obiettivo stratosferico”Stando così le cose il club Campione d’Italia detta le sue ... Leggi su mediagol

San Marino, calcio Femminile: la Serie A dell'Academy parte da Empoli

SAN MARINO - È stato il gran giorno dei calendari di Serie A Femminile, che per la prima volta nella storia della competizione annovererà una formazione battente bandiera biancoazzurra qual è la San M ...

Calcio femminile, Serie A: svelato calendario, si parte il 22/8 con Verona-Juve

– Sarà il match tra l’Hellas Verona e la Juventus campione d’Italia ad aprire la Serie A femminile 2020/21, il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24. Sono state ...

