Boga, l'agente spinge con il Sassuolo affinché trovi l'accordo col Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) In questo momento il Napoli pensa alla Champions League, il mercato è stato messo un attimo da parte.

In questo momento il Napoli pensa alla Champions League, il mercato è stato messo un attimo da parte. Tuttavia nel corso di questa sessione andrà acquistato un esterno d'attacco per rimpiazzare il par ...Indicare il tragitto in spagnolo si dice «marcar el camino» e nella lingua iberica il verbo marcar può significare anche realizzare un gol, che sarebbe indispensabile per i sogni Champions del Napoli.