Beirut, l'esplosione investe la sala parto mentre sta per dare alla luce il figlio: il piccolo nasce sano (Di giovedì 6 agosto 2020) E' nato il 4 agosto alle 19.10, poco dopo l'esplosione che ha dilaniato Beirut , il piccolo George. Il bambino è venuto alla luce tra i detriti del reparto di maternità del Saint George Hospital, che ... Leggi su tgcom24.mediaset

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - alewildmonkey : RT @manolo_loop: #Libano Nuovo video estratto dal cellulare di un ferito. Dal suono e dal dialogo che lo commenta, si direbbe che, poco p… -