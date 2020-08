Anziano ricoverato con Covid-19: infermiere gli ruba il bancomat (Di giovedì 6 agosto 2020) Provincia di Bergamo, una vicenda che lascia davvero a bocca aperta. Un Anziano era ricoverato per Coronavirus e l’infermiere gli ha prosciugato il conto Fonte foto: (Getty Images)Boltiere, provincia di Bergamo. Un infermiere in servizio in ospedale, ha rubato il bancomat ad una persona anziana ricoverata lì per Coronavirus. Il paziente, è poi morto dopo poche settimane di terapia. Si è scoperto, che un infermiere e la sua fidanzata, avevano sottratto il bancomat all’uomo, prosciugandone l’intero conto, spendendo all’incirca 6.000 euro. I fatti risalgono allo scorso marzo e dopo accurate indagini i colpevoli sono stati individuati. Tutto è partito dalla denuncia dei parenti ... Leggi su chenews

HuffPostItalia : Infermiere ruba il bancomat ad anziano morto per Covid e gli prosciuga il conto - Notiziedi_it : Sottrae bancomat ad anziano ricoverato per coronavirus e gli prosciuga il conto: denunciato infermiere - zazoomblog : Sottrae bancomat ad anziano ricoverato per coronavirus e gli prosciuga il conto: denunciato infermiere - #Sottrae… - Gnegnyna : RT @HuffPostItalia: Infermiere ruba il bancomat ad anziano morto per Covid e gli prosciuga il conto - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Infermiere ruba il bancomat ad anziano morto per Covid e gli prosciuga il conto -