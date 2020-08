Voxloud, il centralino in cloud che aiuta le imprese in smart working (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – Un rebranding che nasce dalla precisa volontà, dato il particolare periodo storico, di volersi posizionare ancora di più come strumento indispensabile per tutte le PMI italiane. Voverc, prima azienda in Italia a sviluppare e vendere sul mercato una soluzione di centralino telefonico interamente in cloud, diventa Voxloud e lancia sul mercato nuovi prodotti per supportare ulteriormente le aziende che si stanno affacciando al mondo dello smart working non senza difficoltà. Leggi su dire

Voxloud : RT @01netIT: Smart working e Pmi, da @Voxloud il centralino in cloud - 01netIT : Smart working e Pmi, da @Voxloud il centralino in cloud - Socialupmag : Una manna dal cielo per i problemi di comunicazione legati allo smartworking! -

Ultime Notizie dalla rete : Voxloud centralino Voxloud centralino: Voverc diventa Voxloud con nuove funzioni InnovaMI Smart working e Pmi, da Voxloud il centralino in cloud

Abilitare con il cloud le comunicazioni per le Pmi, messe a dura prova dallo smart working: questa è la missione del centralino di Voxloud, rebranding di Voverc. Un rebranding che nasce dalla precisa ...

Voverc diventa Voxloud e supporta lo smart working

Voverc, la prima azienda in Italia a sviluppare una soluzione di centralino telefonico interamente in cloud, diventa Voxloud e lancia sul mercato nuovi prodotti per supportare le aziende che si affacc ...

Abilitare con il cloud le comunicazioni per le Pmi, messe a dura prova dallo smart working: questa è la missione del centralino di Voxloud, rebranding di Voverc. Un rebranding che nasce dalla precisa ...Voverc, la prima azienda in Italia a sviluppare una soluzione di centralino telefonico interamente in cloud, diventa Voxloud e lancia sul mercato nuovi prodotti per supportare le aziende che si affacc ...