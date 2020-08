Treni, si cambia: più passeggeri ma bagagli piccoli, ecco le nuove regole (Di mercoledì 5 agosto 2020) Linee guida più omogenee per gli spostamenti in treno, autobus e aereo e nuove indicazioni generali al Governo in vista del prossimo Dpcm. Sono diversi i temi sul tavolo del Comitato Tecnico... Leggi su ilmattino

Tornano a salire i contagi e i ricoveri per il coronavirus in Italia. Si va verso la conferma di tutte le misure attualmente in vigore. Il nuovo Dpcm che sarà firmato dal premier Giuseppe Conte entro ...

Ferruccio Sansa: «Covid: treni regionali liguri non sicuri. E’ calcolo politico per dare idea tutto vada bene»

Quindi, chi, per esempio, da Genova deve andare fino a Torino si troverà nella spiacevole situazione di dover cambiare posto o, peggio, dover scendere obbligatoriamente dal treno. Senza contare che su ...

