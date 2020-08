Trasporto aereo: nasce primo corso di laurea per esame licenza di volo (2) (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Adnkronos) – “Siamo convinti -assicura De Angelis- che, con questa nuova specializzazione, potremo professionalizzare ancora di più i nostri studenti e rispondere, con una formazione innovativa, alla domanda del mercato del lavoro”. “La specializzazione ‘Flight Crew Licence’ è in collaborazione con diverse scuole di volo, dove gli studenti seguiranno l’addestramento pratico, in varie province del territorio italiano, in modo che sarà possibile in soli 3 anni arrivare a laurearsi e ottenere le diversi licenze di volo (Ppl, Atpl)” sottolinea infine il prof. di Unifortunato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

