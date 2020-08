Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Serena Enardu e Pago, gatta ci cova? Il cantautore sardo (prossimamente in tv come concorrente di Tale e quale show) e l'ex tronista, già protagonisti di Temptation Island Vip e dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si sono lasciati qualche mese fa, definitivamente. Recentemente, però, qualcuno li ha pizzicati insieme. A riportarlo è il settimanale Chi, che ha fatto chiarezza sullo stato delle cose fra i due: Nessun ritorno di fiamma tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. dopo mesi di silenzio i due hanno consumato un pasto veloce in Sardegna, a Cagliari, ma solo per due chiacchiere tra buoni amici. Il tentativo di riconciliazione, almeno per ora è fallito e i due ... Leggi su blogo

Serena Enardu Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Serena Enardu