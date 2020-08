Scuola, Azzolina firma ordinanza per l’aumento di organico: +50mila. E rilancia: «Stop alle classi pollaio» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliario), con una priorità per la Scuola dell’infanzia e la primaria. Con l’ordinanza firmata oggi dalla ministra del’Istruzione Lucia Azzolina, il Governo prosegue sulla strada delle misure per la riapertura delle scuole a settembre. Azzolina ha incontrato questa mattina i rappresentanti delle Regioni. Sul tavolo il dossier dell’organico aggiuntivo necessario alle scuole. Presente alla riunione anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per quanto riguarda gli aspetti relativi al trasporto scolastico. «Oggi – ha spiegato Azzolina – dopo ... Leggi su open.online

